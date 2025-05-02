Израиль нанёс авиаудар рядом с президентским дворцом в Дамаске
Биньямин Нетаньяху. Обложка © X / Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו
Израильские ВВС в ночь на 2 мая осуществили удар по цели вблизи резиденции президента Сирии в Дамаске. Как заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, операция была направлена на сдерживание возможной угрозы друзской общине, проживающей на юге САР. Об этом пишет издание Ynet.
«Это чёткий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развёртывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины», — цитирует политика издание Ynet.
Уточняется, что цель не носила стратегического характера и не являлась объектом военного значения. Удар квалифицируется как демонстрационный — по открытой местности, что, по утверждению израильской стороны, позволяет избежать жертв и разрушений.
Ранее Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац отдали распоряжение подготовиться к защите друзского поселения Джарамана. В случае необходимости ЦАХАЛ обещала нанести удар по военным объектам на территории САР.