Застрелен вместе с сыном: Неизвестные убили мэра пригорода Дамаска
Syria TV: Мэр города Сахная в пригороде Дамаска был застрелен вместе с сыном
Сирийский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4.murat
Трагическое событие произошло в сирийском городе Сахная. Как сообщает местный телеканал Syria TV, неизвестные застрелили мэра Хусам Уруру и его сына.
Нападение произошло на фоне обострения напряжённости и столкновений между местными друзскими формированиями и радикальными группировками. Сообщается, что убийство случилось сразу после публичного заявления мэра Хусама Уруру, в котором он выразил поддержку присутствию сил безопасности в городе.
Ранее сообщалось, что Службой безопасности и Минобороны Сирии была успешно предотвращена попытка государственного переворота, инициированная группой бывших офицеров Сирийской арабской армии.