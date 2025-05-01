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1 мая, 16:21

Застрелен вместе с сыном: Неизвестные убили мэра пригорода Дамаска

Syria TV: Мэр города Сахная в пригороде Дамаска был застрелен вместе с сыном

Сирийский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4.murat

Сирийский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4.murat

Трагическое событие произошло в сирийском городе Сахная. Как сообщает местный телеканал Syria TV, неизвестные застрелили мэра Хусам Уруру и его сына.

Нападение произошло на фоне обострения напряжённости и столкновений между местными друзскими формированиями и радикальными группировками. Сообщается, что убийство случилось сразу после публичного заявления мэра Хусама Уруру, в котором он выразил поддержку присутствию сил безопасности в городе.

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Ранее сообщалось, что Службой безопасности и Минобороны Сирии была успешно предотвращена попытка государственного переворота, инициированная группой бывших офицеров Сирийской арабской армии.

Ольга Сливченко
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