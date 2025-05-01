Застрелен вместе с сыном: Неизвестные убили мэра пригорода Дамаска

Трагическое событие произошло в сирийском городе Сахная. Как сообщает местный телеканал Syria TV, неизвестные застрелили мэра Хусам Уруру и его сына.

Нападение произошло на фоне обострения напряжённости и столкновений между местными друзскими формированиями и радикальными группировками. Сообщается, что убийство случилось сразу после публичного заявления мэра Хусама Уруру, в котором он выразил поддержку присутствию сил безопасности в городе.