В Сирии предотвратили новый госпереворот

Служба безопасности Сирии в сотрудничестве с Министерством обороны смогла предотвратить попытку государственного переворота, организованную группой бывших офицеров армии САР. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Анас Хаттаб.

«Мы свели на нет планы совершить переворот, которые готовились офицерами свергнутого режима, который остался в прошлом. Это стало возможным благодаря усилиям наших вооружённых сил и народа», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МВД Сирии.

Заговорщики намеревались свергнуть действующую власть, опираясь на сторонников «свергнутого режима». Планы отправленных в отставку офицеров были раскрыты благодаря эффективной работе силовиков.