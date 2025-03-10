Аш-Шараа: Сирия хочет сохранить глубокие стратегические отношения с Россией

Сирия заинтересована в поддержании прочных стратегических отношений с Россией, и поэтому новое руководство республики стремится избежать ухудшения связей между странами. Об этом рассказал временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью для Reuters.

Он отметил, что сирийская сторона не желает, чтобы возникали разногласия с Россией, которые могли бы сделать российское присутствие в стране угрозой для других государств. При этом Дамаск нацелен на сохранение глубоких стратегических отношений.