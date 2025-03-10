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Регион
10 марта, 18:42

Аш-Шараа: Сирия хочет сохранить глубокие стратегические отношения с Россией

Сирия заинтересована в поддержании прочных стратегических отношений с Россией, и поэтому новое руководство республики стремится избежать ухудшения связей между странами. Об этом рассказал временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью для Reuters.

Он отметил, что сирийская сторона не желает, чтобы возникали разногласия с Россией, которые могли бы сделать российское присутствие в стране угрозой для других государств. При этом Дамаск нацелен на сохранение глубоких стратегических отношений.

Как подчеркнул временный президент, связи между Россией и Сирией были настолько крепкими, что после падения Башара Асада новое руководство решило оставить возможность для встреч и общения, избегая конфронтации с российской стороной.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что Кремль испытывает беспокойство относительно ситуации в Сирии. В стране наблюдается рост насилия после отставки Башара Асада, и Москва не может игнорировать ухудшение обстановки в этой арабской республике. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский информировал о том, что Москва и Вашингтон обратились в Совбез ООН с запросом о проведении срочных закрытых консультаций для обсуждения ситуации в западных регионах Сирии. В начале марта там началось восстание сторонников Асада, и в ответ правительственные силы начали широкомасштабную операцию. За несколько дней в результате боёв погибли более 530 мирных жителей.

Обложка ©

ТАСС\DIA Images/ABACA

Николь Вербер
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