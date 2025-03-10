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Регион
10 марта, 10:24

Кремль обеспокоен насилием в Сирии и гибелью 530 мирных граждан

Песков заявил, что насилие в Сирии вызывает глубокую озабоченность Кремля

В Сирии фиксируется волна насилия после ухода с президентского поста Башара Асада, Кремль не может не замечать обострение ситуации в арабской республике. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там (в Сирии — прим. Life.ru) происходит проявление насилия, которое не может не вызывать нашу глубокую озабоченность. Эту озабоченность разделяют во многих странах мира и международных организациях, в том числе в ООН», — пояснил он.

По его словам, в Совете Безопасности ООН нужно как можно скорее инициировать проведение консультаций по сирийскому вопросу ради установления безопасности и спокойствия в регионе. Песков подчеркнул, что насилие в Сирии недопустимо и требует срочного решения.

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Ранее первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Москва и Вашингтон обратились в Совет Безопасности ООН с запросом о проведении срочных закрытых консультаций для обсуждения эскалации в западных районах Сирии. Там в начале марта началось восстание сторонников Башара Асада. В ответ правительственные войска начали масштабную операцию. За несколько дней в результате столкновений погибли более 530 мирных жителей.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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