Кремль обеспокоен насилием в Сирии и гибелью 530 мирных граждан

В Сирии фиксируется волна насилия после ухода с президентского поста Башара Асада, Кремль не может не замечать обострение ситуации в арабской республике. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там (в Сирии — прим. Life.ru) происходит проявление насилия, которое не может не вызывать нашу глубокую озабоченность. Эту озабоченность разделяют во многих странах мира и международных организациях, в том числе в ООН», — пояснил он.