Россия и США запросили у Совбеза ООН экстренные консультации по ситуации в Сирии

Москва и Вашингтон обратились в Совет Безопасности ООН с запросом о проведении срочных закрытых консультаций для обсуждения эскалации в западных районах Сирии. Соответствующее заявление сделал первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.