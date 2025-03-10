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Регион
9 марта, 21:38

Россия и США запросили у Совбеза ООН экстренные консультации по ситуации в Сирии

Москва и Вашингтон обратились в Совет Безопасности ООН с запросом о проведении срочных закрытых консультаций для обсуждения эскалации в западных районах Сирии. Соответствующее заявление сделал первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) 10 марта», — говорится в сообщении дипломата в соцсетях.

Не менее 230 сотрудников сил безопасности погибли в Сирии в ходе столкновений
Не менее 230 сотрудников сил безопасности погибли в Сирии в ходе столкновений

Напомним, 6 марта в сирийской Латакии началось восстание сторонников Башара Асада. В ответ правительственные войска начали масштабную операцию. За несколько дней в результате столкновений погибли более 530 мирных жителей.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Тимур Хингеев
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