Не менее 230 сотрудников сил безопасности погибли в Сирии в ходе столкновений

Не менее 230 сотрудников сил безопасности переходного правительства Сирии погибли во время боестолкновений на западе страны. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на информацию от источника в силовых структурах.

«В ходе операций на побережье [Сирии] убиты 231 человек из числа военнослужащих министерства обороны и сил безопасности», — сказал собеседник телеканала.