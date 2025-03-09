Не менее 230 сотрудников сил безопасности погибли в Сирии в ходе столкновений
Al Jazeera: Не менее 230 сотрудников сил безопасности погибли в Сирии
Не менее 230 сотрудников сил безопасности переходного правительства Сирии погибли во время боестолкновений на западе страны. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на информацию от источника в силовых структурах.
«В ходе операций на побережье [Сирии] убиты 231 человек из числа военнослужащих министерства обороны и сил безопасности», — сказал собеседник телеканала.
По данным источника телеканала, в районах, где осуществляется операция по подавлению мятежа, десятки сотрудников силовых структур числятся как пропавшие без вести.
Напомним, что 6 марта в сирийской Латакии началось восстание сторонников бывшего лидера республики Башара Асада. В ответ правительственные войска начали масштабную операцию. Президент переходного периода Ахмед аш-Шараа призвал повстанцев сложить оружие. За несколько дней там погибли 532 мирных жителя. В Минобороны Сирии объявили о закрытии дорог в прибрежную часть страны.
ТАСС / Leo Correa