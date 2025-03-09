Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 12:32

В Сирии начались столкновения со сторонниками Асада на энергообъекте

SANA: В сирийском Баниясе начались боевые столкновения на газовой электростанции

На газовой электростанции в городе Банияс (провинция Тартус) в Сирии начались боевые столкновения между республиканскими силами безопасности и сторонниками экс-лидера Башара Асада. Об этом сообщает агентство SANA.

По информации агентства, вооружённые формирования, поддерживающие Асада, напали на станцию с целью разрушения энергетической инфраструктуры портового города. В настоящее время правительственные войска пытаются вернуть объект под контроль.

Напомним, что 6 марта в сирийской Латакии началось восстание сторонников бывшего лидера республики Башара Асада. В ответ правительственные войска начали масштабную операцию. Президент переходного периода Ахмед аш-Шараа призвал повстанцев сложить оружие. За несколько дней там погибли 532 мирных жителя. В Минобороны Сирии объявили о закрытии дорог в прибрежную часть страны.

В Латакии вновь вспыхнули бои сил безопасности Сирии со сторонниками Асада
В Латакии вновь вспыхнули бои сил безопасности Сирии со сторонниками Асада
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alex Lerner

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar