В Сирии начались столкновения со сторонниками Асада на энергообъекте
SANA: В сирийском Баниясе начались боевые столкновения на газовой электростанции
На газовой электростанции в городе Банияс (провинция Тартус) в Сирии начались боевые столкновения между республиканскими силами безопасности и сторонниками экс-лидера Башара Асада. Об этом сообщает агентство SANA.
По информации агентства, вооружённые формирования, поддерживающие Асада, напали на станцию с целью разрушения энергетической инфраструктуры портового города. В настоящее время правительственные войска пытаются вернуть объект под контроль.
Напомним, что 6 марта в сирийской Латакии началось восстание сторонников бывшего лидера республики Башара Асада. В ответ правительственные войска начали масштабную операцию. Президент переходного периода Ахмед аш-Шараа призвал повстанцев сложить оружие. За несколько дней там погибли 532 мирных жителя. В Минобороны Сирии объявили о закрытии дорог в прибрежную часть страны.
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