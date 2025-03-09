В Латакии вновь вспыхнули бои сил безопасности Сирии со сторонниками Асада
В Латакии вновь вспыхнули боевые столкновения между силами нового правительства и сторонниками прежнего президента Башара Асада. Об этом сообщает телеканал Al-Ikhbaria («Аль-Ихбария»).
Указано, что в район города Эль-Кадмус в провинции Тартус направили группы подкрепления, чтобы усилить меры безопасности и организовать спокойствие.
Напомним, что 6 марта в сирийской Латакии началось восстание сторонников Башара Асада. В ответ правительственные войска начали масштабную операцию. Президент переходного периода Ахмед аш-Шараа призвал повстанцев сложить оружие. За несколько дней там погибли 532 мирных жителя.
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