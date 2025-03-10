Кровавая чистка в Сирии: около 1 тыс. жертв, что за резня сирийских алавитов и шиитов В Сирии продолжаются жестокие этнические зачистки, жертвами которых уже стали около 1 тыс. человек. Причины бойни, а также кто такие сунниты, алавиты, шииты — читайте подробнее в материале Life.ru. 10 марта, 17:56 Подразделения ХТШ* пытаются вернуть контроль над мятежными городами в Сирии. Обложка © ТАСС / ЕРА / HASAN BELAL

Новая серия убийств в Сирии

Трагические события разворачиваются в последние дни в Сирии, где после падения режима Башара Асада у власти находится радикальная исламистская группировка «Хайят тахрир аль-Шам». ХТШ* признана террористической организацией и запрещена не только в России, но и в США, а также ООН. Лидер группировки Ахмед аль-Шараа, более известный под именем Абу Мухаммед аль-Джулани, исполняет обязанности временного президента Сирии.

Однако фактически страна оказалась разделена на несколько регионов, контролируемых различными группировками. Протурецкие джихадисты занимают большую часть территории, в то время как курды, поддерживаемые США, контролируют другие области. Голанские высоты находятся под контролем Израиля, а оставшиеся христиане стремятся укрыться в алавитском регионе Латакии и других приморских зонах. Сирия разорвана на этноконфессиональные зоны.

Несмотря на обещания новых властей арабской республики обеспечить всем общинам мирную жизнь, беспорядки на религиозной почве не утихают в Сирии с декабря прошлого года. Первые крупные выступления в провинциях Латакия, Тартус и Эс-Сувейда, где компактно проживают алавиты и православные христиане, начались через несколько недель после бегства Башара Асада. Импульсом для этих акций стало разрушение боевиками ХТШ алавитского святилища — мавзолея Абу Абдуллы аль-Хусейна ибн Хамдана аль-Хусиби (погребального комплекса военачальника Хусейна ибн Хамдана), — а также гибель пятерых людей, находившихся в мавзолее.

Абу Мухаммед аль-Джулани. Фото © ТАСС / DIA Images / ABACA

Правительственные силы открыли огонь по участникам демонстраций, после чего в регионе были проведены рейды под предлогом борьбы с «прежними соратниками Башара Асада». По сообщению агентства Reuters, нападения и внесудебные расправы продолжались до начала марта, пока жители одной из прибрежных деревень в провинции Латакия не оказали вооружённое сопротивление.

В ответ подразделения ХТШ начали обстреливать населённый пункт из артиллерии. Это спровоцировало волнения в соседних поселениях — Джабли и Хмеймиме, а также в Латакии и Тартусе — столицах одноимённых провинций.

Причины противостояния

В четверг, 6 марта, ранним утром, как свидетельствуют видеоматериалы, распространённые в социальных сетях, многотысячные толпы снова заполнили улицы Тартуса и Латакии. Силовые структуры, представляющие новый режим, предприняли попытки разогнать манифестантов, что спровоцировало вооружённое противостояние.

В Эс-Сувейде участники протестов уничтожили группу членов ХТШ, после чего захватили управление полиции и комплекс военного училища, служивший опорным пунктом для правящей исламистской фракции. Представителям алавитской общины, завладевшим частью вооружения отрядов ХТШ, удалось освободить от провластных формирований ряд поселений в восточной части государства.

Повстанцы-алавиты при этом объявили о создании Военного совета по освобождению Сирии, призвав граждан бороться с «экстремистским джихадистским режимом» и объединяться в отряды вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности.

Беспорядки в Сирии. Фото © ТАСС / ЕРА / HASAN BELAL

Власти усилили присутствие в регионе, направив подкрепления из Дамаска, Хамы и Алеппо. Эти силы начали массовые расправы не только над вооружёнными участниками акций, но и над мирными жителями, не участвовавшими в противостоянии.

Пока не известно, удалось ли подразделениям ХТШ вернуть контроль над мятежными городами. По данным ливанской газеты Al Nahar, число погибших во время столкновений между силами безопасности новых властей Сирии и восставшими алавитами выросло до тысячи. Однако это далеко не точные данные. По последним сведениям, число жертв может достигать 10 тысяч. Соцсети наводнены кадрами зверств против мирного населения побережья Сирии. Десятки семей, включая детей, женщин и стариков, были беспощадно убиты вооружёнными группами, поддерживающими правительство в Дамаске.

Между тем временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что новые власти не позволят никаким внешним силам и противникам переходного правительства втянуть страну в гражданскую войну. Выступая с обращением, он подчеркнул, что все виновные в массовых столкновениях понесут наказание.

Сунниты, шииты и алавиты: кто есть кто

Сирия — государство, где религиозное и конфессиональное многообразие тесно переплетается с политикой, историей и современными конфликтами. Основное население страны — мусульмане, но их состав разнообразен: большинство (примерно 74%) составляют сунниты, тогда как шиитские группы (алавиты, ассирийские шииты-исмаилиты) и другие направления, такие как друзы, в сумме занимают около 26%.

Кто такие сунниты

Сунниты в Сирии составляют религиозное большинство — около 70% населения. Они придерживаются суннитского направления ислама, признающего законность первых четырёх халифов после смерти пророка Мухаммеда. Исторически суннитская община в Сирии была политически и экономически влиятельной, особенно в крупных городах вроде Дамаска, Алеппо и Хомса.

Празднование дня рождения пророка Мухаммеда в Сирии. Фото © ТАСС / ЕРА / KIM LUDBROO

Однако с приходом к власти партии «Баас» и особенно режима Асадов, представляющих алавитское меньшинство, сунниты были в значительной степени отстранены от ключевых постов в армии и правительстве. Эта маргинализация наряду с экономическими трудностями стала одной из основных причин недовольства, вылившегося в массовые протесты 2011 года. В ходе последующего конфликта суннитское население оказалось расколотым: часть поддержала оппозиционные группировки разного толка, другие сохранили лояльность правительству, третьи стремились остаться нейтральными в разрушительной гражданской войне.

Кто такие шииты

Сирийские шииты представляют относительно небольшую, но значимую религиозную общину, составляющую примерно 3–4% населения. В отличие от суннитов, шииты признают только Али, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда, и его потомков законными наследниками духовного и политического лидерства в исламе. Основные шиитские поселения сосредоточены в пригородах Дамаска, некоторых районах Хомса и вдоль ливанской границы.

Паломники мусульмане-шииты. Фото © Wikipedia

Геополитически шиитская община Сирии имеет тесные связи с Ираном и ливанской «Хезболлой», что придаёт ей стратегическую важность, несмотря на малочисленность. В ходе сирийского конфликта большинство шиитов поддержало правительство Асада, видя в нём защиту от суннитских группировок. Иран, как ведущая шиитская держава региона, оказал режиму Асада существенную военную и экономическую помощь, отправив военных советников и мобилизовав шиитские ополчения из соседних стран. Это усилило восприятие сирийского конфликта через призму шиитско-суннитского противостояния, хотя реальность значительно сложнее простых конфессиональных разделений.

Кто такие алавиты

Алавиты составляют около 10–12% населения Сирии и представляют собой уникальное религиозное течение, исторически отделившееся от шиизма. Их вероучение включает элементы шиитского ислама, христианства и доисламских верований. Алавиты почитают Али, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда, как божество и практикуют эзотерические ритуалы, многие из которых держатся в тайне от непосвящённых.

Алавиты в Сирии. Фото © Wikipedia / Frank Hurley

Традиционно алавиты проживали в изолированных горных районах западной Сирии, особенно в провинциях Латакия и Тартус на побережье Средиземного моря, где они составляют большинство населения. Исторически они подвергались преследованиям, так как их считали еретиками и язычниками.

Судьбоносным для алавитов стал приход к власти Хафеза аль-Асада в 1970 году, который принадлежал к алавитской общине. Под его руководством алавиты заняли ключевые посты в армии, службах безопасности и правительстве. Хотя режим Асадов позиционировал себя как секулярный, алавитская идентичность стала фактором лояльности в политической системе.

После начала гражданской войны в 2011 году многие алавиты сплотились вокруг правительства Башара Асада, опасаясь мести со стороны радикальных группировок в случае падения режима. Это превратило алавитскую общину в один из столпов сопротивления повстанческим силам и одновременно сделало её мишенью для экстремистских атак.

Курды и христиане

Особое место в этнорелигиозном ландшафте Сирии занимают курды и христиане. Курды, преимущественно сунниты по вероисповеданию, но отличающиеся этнической самобытностью, создали на северо-востоке страны фактически автономный регион, отстаивая свою идентичность и право на самоуправление. Христианские общины, включающие православных, католиков, маронитов и ассирийцев, являются одними из древнейших в мире и составляют около 10% населения.

Исторически выступая союзниками алавитов, христиане оказались под угрозой в ходе конфликта, став мишенью для радикальных группировок и столкнувшись с массовой эмиграцией, что ставит под вопрос будущее христианства на его исторической родине.

Христиане и алавиты просят Россию защитить их от геноцида

7 марта в Сети появились кадры массовой акции у ворот военной базы Вооружённых сил Российской Федерации в Хмеймиме. Собравшиеся христиане и алавиты просили военных помочь остановить массовые чистки и религиозные гонения на меньшинства. 10 марта в Сети появились фото с военной базы, где российские военные укрыли от расправы сотни сирийцев.

Реакция в мире

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как Кремль оценивает ситуацию в Сирии в целом, отметил, что там «происходят проявления насилия, которые не могут не вызывать нашу глубокую озабоченность».

— Эту озабоченность разделяют во многих странах мира и международных организациях, в том числе в Организации Объединённых Наций. Мы считаем, что срочно нужно рассматривать этот вопрос и, главное, делать так, чтобы как можно скорее эти проявления насилия исключить, — заключил Песков.

События в Сирии готовы обсуждать на международном уровне. Россия и США одновременно запросили экстренный совет по Сирии в ООН. Политологи отмечают, что после волны насилия в прибрежных районах Сирии новым властям страны, вероятно, будет сложнее добиться отмены международных санкций, особенно санкций США.

*Признана террористической организацией.

Авторы Андрей Соколов