Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 16:29

Сирийский посол опроверг запрос убежища в РФ

Посол Сирии Башар Джаафари опроверг сообщения о запросе убежища в РФ

Башар Джаафари.  Обложка © ТАСС /Валерий Шарифулин

Башар Джаафари.  Обложка © ТАСС /Валерий Шарифулин

Посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари опроверг информацию о его якобы запросе об убежище в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, эта новость абсолютна не верна. Я удивлён откуда появилось подобное сообщение», — сказал он во время телефонного разговора.

Посол Сирии объяснил свои слова о вступлении страны в БРИКС
Посол Сирии объяснил свои слова о вступлении страны в БРИКС

Ранее ТАСС сообщал, что Башар аль-Джаафари запросил убежище в РФ. Дипломату якобы пришло уведомление о необходимости сложить полномочия и вернуться в Дамаск. По другим данным, вопрос о его отставке обсуждался ещё после свержения режима Башара Асада в декабре прошлого года.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar