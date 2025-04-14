Сирийский посол опроверг запрос убежища в РФ

Посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари опроверг информацию о его якобы запросе об убежище в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, эта новость абсолютна не верна. Я удивлён откуда появилось подобное сообщение», — сказал он во время телефонного разговора.