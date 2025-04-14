Сирийский посол опроверг запрос убежища в РФ
Посол Сирии Башар Джаафари опроверг сообщения о запросе убежища в РФ
Башар Джаафари. Обложка © ТАСС /Валерий Шарифулин
Посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари опроверг информацию о его якобы запросе об убежище в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нет, эта новость абсолютна не верна. Я удивлён откуда появилось подобное сообщение», — сказал он во время телефонного разговора.
Ранее ТАСС сообщал, что Башар аль-Джаафари запросил убежище в РФ. Дипломату якобы пришло уведомление о необходимости сложить полномочия и вернуться в Дамаск. По другим данным, вопрос о его отставке обсуждался ещё после свержения режима Башара Асада в декабре прошлого года.