Посол Сирии Башар Джаафари запросил убежище в России

Посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари, которому сегодня исполнилось 69 лет, запросил убежище в России. Об этом в понедельник сообщают наши коллеги из ТАСС. Других подробностей пока не приводится.

Несколько дней назад СМИ сообщали, что послу Сирии в Москве якобы пришло уведомление о необходимости сложить полномочия и вернуться в Дамаск. В других публикациях говорилось, что дипломату светило смещение с поста ещё с момента свержения режима бывшего президента Башара Асада в декабре 2024 года. Причина в том, что Башар аль-Джаафари защищал правительство Асада, хотя в итоге признал новую власть Сирии.

Господин Джаафари возглавлял посольство Сирии в России с октября 2022 года, а до этого занимал пост заместителя главы МИДа.