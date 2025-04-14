Посол Сирии Башар Джаафари запросил убежище в России
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Посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари, которому сегодня исполнилось 69 лет, запросил убежище в России. Об этом в понедельник сообщают наши коллеги из ТАСС. Других подробностей пока не приводится.
Несколько дней назад СМИ сообщали, что послу Сирии в Москве якобы пришло уведомление о необходимости сложить полномочия и вернуться в Дамаск. В других публикациях говорилось, что дипломату светило смещение с поста ещё с момента свержения режима бывшего президента Башара Асада в декабре 2024 года. Причина в том, что Башар аль-Джаафари защищал правительство Асада, хотя в итоге признал новую власть Сирии.
Господин Джаафари возглавлял посольство Сирии в России с октября 2022 года, а до этого занимал пост заместителя главы МИДа.
Напомним, в конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные силы начали масштабное наступление на позиции армии Сирийской Арабской Республики. 8 декабря они захватили столицу — Дамаск. Башар Асад покинул пост президента и получил убежище в нашей стране.