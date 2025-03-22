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22 марта, 07:44

Новый президент Сирии потребовал от России выдать Башара Асада

Al Arabiya: Новый президент САР аш-Шараа требует от России выдать Башара Асада

Башар Асад. Фото © ТАСС / Xinhua/ABACA

Башар Асад. Фото © ТАСС / Xinhua/ABACA

Новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа выдвинул России требование о выдаче экс-главы арабской республики Башара Асада, чтобы якобы предать его суду на родине. Об этом сообщает в соцсети X телекомпания Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Ахмед аш-Шараа потребовал от Владимира Путина выдать Башара Асада Дамаску для суда», — сказано в тексте. Детали выдвинутых требований не называются.

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Напомним, в конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные силы начали масштабное наступление на позиции армии Сирийской Арабской Республики. 8 декабря они захватили столицу страны, Дамаск. Башар Асад покинул пост президента и получил убежище в РФ. Как пояснили в МИД РФ, бывший сирийский лидер сейчас находится в безопасности на российской территории.

Татьяна Миссуми
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