Новый президент Сирии потребовал от России выдать Башара Асада

Новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа выдвинул России требование о выдаче экс-главы арабской республики Башара Асада, чтобы якобы предать его суду на родине. Об этом сообщает в соцсети X телекомпания Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Ахмед аш-Шараа потребовал от Владимира Путина выдать Башара Асада Дамаску для суда», — сказано в тексте. Детали выдвинутых требований не называются.