Новый президент Сирии потребовал от России выдать Башара Асада
Al Arabiya: Новый президент САР аш-Шараа требует от России выдать Башара Асада
Башар Асад. Фото © ТАСС / Xinhua/ABACA
Новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа выдвинул России требование о выдаче экс-главы арабской республики Башара Асада, чтобы якобы предать его суду на родине. Об этом сообщает в соцсети X телекомпания Al Arabiya со ссылкой на источники.
«Ахмед аш-Шараа потребовал от Владимира Путина выдать Башара Асада Дамаску для суда», — сказано в тексте. Детали выдвинутых требований не называются.
Напомним, в конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные силы начали масштабное наступление на позиции армии Сирийской Арабской Республики. 8 декабря они захватили столицу страны, Дамаск. Башар Асад покинул пост президента и получил убежище в РФ. Как пояснили в МИД РФ, бывший сирийский лидер сейчас находится в безопасности на российской территории.