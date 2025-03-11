Песков: Россия хочет видеть Сирию процветающей и предсказуемой

Россия хочет, чтобы Сирия была сильной и процветающей, Москва готова к совместным действиям с партнёрами по обеспечению порядка в арабской республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия в целом хочет, чтобы этот регион был стабильным. Это слишком взрывоопасный регион, и, конечно же, скажем так, дестабилизация и дезинтеграция одной из стран региона может иметь пагубные последствия для региона в целом», — указал представитель Кремля на брифинге.