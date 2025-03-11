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Регион
11 марта, 10:57

Песков: Россия хочет видеть Сирию процветающей и предсказуемой

Вид на Дамаск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alex9330

Вид на Дамаск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alex9330

Россия хочет, чтобы Сирия была сильной и процветающей, Москва готова к совместным действиям с партнёрами по обеспечению порядка в арабской республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия в целом хочет, чтобы этот регион был стабильным. Это слишком взрывоопасный регион, и, конечно же, скажем так, дестабилизация и дезинтеграция одной из стран региона может иметь пагубные последствия для региона в целом», — указал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что Россия хочет видеть Сирию процветающей, единой, развивающейся, дружественной и предсказуемой. Москва готова и уже ведёт контакты с другими странами по сирийской проблематике, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что Дамаск хочет сохранить глубокие стратегические отношения с Москвой.

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Напомним, что власть в Сирии с декабря прошлого года захватила оппозиция. Президент страны Башар Асад покинул страну и находится в России, где ему предоставили убежище. 6 марта в сирийской Латакии началось восстание сторонников Асада. В ответ правительственные войска начали масштабную операцию. Президент переходного периода Ахмед аш-Шараа призвал повстанцев сложить оружие. За несколько дней там погибли около тысячи мирных жителей. В Минобороны Сирии объявили о закрытии дорог в прибрежную часть страны.

Александр Юнашев
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