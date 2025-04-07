«Гинеколог от Бога»: Как любимчик мамочек из Воронежа возглавил администрацию президента Сирии Новым главой администрации президента Сирии назначен младший брат главы террористического движения «Хайят тахрир аш-Шам»* Махер Хусейн аль-Шараа. До этого жительницы Воронежа знали его как толкового гинеколога. История его успеха — в материале Life.ru. 7 апреля, 16:56 Бывший воронежский гинеколог Махер Хусейн аль-Шараа теперь возглавил администрацию президента Сирии. Обложка © ТАСС / Sebastian Gollnow / dpa / picture-alliance

Кто такой Махер аль-Шараа

Махер Хусейн аль-Шараа до недавнего времени был известен только в Воронеже. В 2000 году он окончил Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, проходил переподготовку и повышение квалификации по специальности «акушерство и гинекология». С 2004 по 2013 год работал по специализации в клинике Golan Hospital в Сирии.

С 2014 по 2021 год Махер Хусейн числился заведующим отделением в дорожной клинической больнице Воронежа. До 2024 года заведовал женской консультацией в РЖД-поликлинике № 1 на станции Воронеж-1, работал в различных частных клиниках города.

Страничка врача есть на многих популярных сайтах-отзовиках. Там указаны его специализации, основные — эрозия шейки матки, женское бесплодие, поликистоз яичников. Отзывов много, самый свежий датирован концом 2023 года. Судя по всему, пациентки доктора Махера Хусейна были очень довольны.

— Я абсолютно уверена, что доктор аль-Шараа Махер Хусейн — это бесподобный гинеколог, посланный прямо от Бога. Он необычайно внимателен к своим пациентам, проявляет заботу и всегда вежлив. Я уверена, что хочу рожать именно под его наблюдением. Его искренняя и тёплая улыбка развеяла все мои страхи, — пишет одна из них.

— Хочется выразить огромную благодарность доктору за профессионализм и помощь в лечении. На первой консультации доктор рассказал о всех возможностях лечения, дал рекомендации. Курс лечения и дальнейшего восстановления был долгим, и всё это время доктор был на связи, поддерживал, консультировал, помогал справиться со стрессом, — благодарит доктора другая.

— С первого же приёма был собран подробный анамнез, в том числе о заболеваниях родственников. Наблюдалась какое-то время, конечно, всё не быстро, потому что организм — не компьютер. При этом от доктора получала грамотные рекомендации, которые в обычной поликлинике мне не назначали. После соблюдения всех назначений удалось забеременеть и родить малыша, — сообщает ещё одна пациентка.

По её словам, она осталась довольна индивидуальным подходом и тщательностью обследования. Остальные пациентки отмечают терпеливость и профессионализм Махера Хусейна, его такт и комплексный подход, даже говорят, что никогда не встречали такого же хорошего доктора. Также в одном из отзывов указано, что врач помог уже нескольким знакомым пациентки и всех всё устроило.

Как врач-гинеколог связан с Сирией

Казалось бы, хороший доктор из Воронежа, помог многим женщинам вылечиться и обрести счастье материнства, при чём тут Сирия и её политическая ситуация. Но всё довольно просто — родной брат врача, Ахмед аль-Шараа, также известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, является лидером Сирии переходного периода и главой террористического движения «Хайят тахрир аш-Шам»*. Он и вызвал родственника на родину.

С 16 декабря 2024 года Махер аль-Шараа занимал пост министра здравоохранения в новом сирийском кабмине. 30 марта лидер Сирии объявил о формировании нового правительства. В субботу, 5 апреля, издание Al Araby со ссылкой на источники сообщило, что теперь брат лидера Сирии назначен на должность главы генерального секретариата президента.

Теперь Махер аль-Шараа будет исполнять обязанности главы «администрации президента». Ему поручено курировать работу аппарата лидера, помогать ему составлять рабочую повестку и протоколировать мероприятия, а также передавать распоряжения департаментам и ведомствам.

В ситуациях, подобной нынешней сирийской, неудивительно, что на ключевые посты лидеры назначают близких родственников. Хочется надеяться, что Махер аль-Шараа освоит новую должность и поможет наладить конструктивные и взаимовыгодные отношения с Россией.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.

Авторы Екатерина Субботина