Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о создании нового кабинета министров

Временно исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о создании нового кабинета министров, назвав его правительством, которое откроет путь к восстановлению страны и масштабным реформам. Торжественная церемония прошла в президентском дворце «Каср аш-Шааб», а его речь транслировал телеканал Al Hadath.

Новое Правительство Сирии: Асаад Хасан аш-Шибани — министр иностранных дел (сохранил пост);

— министр иностранных дел (сохранил пост); Мурхаф Абу Касра — министр обороны (сохранил пост);

— министр обороны (сохранил пост); Анас Хасан Хаттаб — министр внутренних дел (бывший глава Службы общей разведки);

— министр внутренних дел (бывший глава Службы общей разведки); Мазхер аль-Вейс — министр юстиции;

— министр юстиции; Нидаль аш-Шаар — министр экономики;

— министр экономики; Мухаммед аль-Башир — министр энергетики;

— министр энергетики; Мухаммед Ясир Барния — министр финансов;

— министр финансов; Мусаб Наззаль аль-Али — министр здравоохранения;

— министр здравоохранения; Маруан аль-Халаби — министр высшего образования и научных исследований;

— министр высшего образования и научных исследований; Хинд Кабват — министр социальных дел и труда (единственная женщина в кабинете).

Аш-Шараа заявил, что перед правительством стоят амбициозные задачи: восстановление разрушенной инфраструктуры, борьба с коррупцией и создание условий для стабильного будущего.

«Призываю всех взяться за руки и работать ради Сирии, которую мы заслуживаем», — отметил он.