Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о создании нового кабинета министров
Врио президента Сирии Ахмед аш-Шараа. Обложка © ТАСС / DIA Images / ABACA
Временно исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о создании нового кабинета министров, назвав его правительством, которое откроет путь к восстановлению страны и масштабным реформам. Торжественная церемония прошла в президентском дворце «Каср аш-Шааб», а его речь транслировал телеканал Al Hadath.
Новое Правительство Сирии:
- Асаад Хасан аш-Шибани — министр иностранных дел (сохранил пост);
- Мурхаф Абу Касра — министр обороны (сохранил пост);
- Анас Хасан Хаттаб — министр внутренних дел (бывший глава Службы общей разведки);
- Мазхер аль-Вейс — министр юстиции;
- Нидаль аш-Шаар — министр экономики;
- Мухаммед аль-Башир — министр энергетики;
- Мухаммед Ясир Барния — министр финансов;
- Мусаб Наззаль аль-Али — министр здравоохранения;
- Маруан аль-Халаби — министр высшего образования и научных исследований;
- Хинд Кабват — министр социальных дел и труда (единственная женщина в кабинете).
Аш-Шараа заявил, что перед правительством стоят амбициозные задачи: восстановление разрушенной инфраструктуры, борьба с коррупцией и создание условий для стабильного будущего.
«Призываю всех взяться за руки и работать ради Сирии, которую мы заслуживаем», — отметил он.
Ранее Ахмед аш-Шараа потребовал от России выдать экс-главу арабской республики Башара Асада, чтобы якобы предать его суду на родине. Никакого официального ответа от российских властей не последовало.