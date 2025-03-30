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29 марта, 22:06

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о создании нового кабинета министров

Врио президента Сирии Ахмед аш-Шараа. Обложка © ТАСС / DIA Images / ABACA

Врио президента Сирии Ахмед аш-Шараа. Обложка © ТАСС / DIA Images / ABACA

Временно исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о создании нового кабинета министров, назвав его правительством, которое откроет путь к восстановлению страны и масштабным реформам. Торжественная церемония прошла в президентском дворце «Каср аш-Шааб», а его речь транслировал телеканал Al Hadath.

Новое Правительство Сирии:

  • Асаад Хасан аш-Шибани — министр иностранных дел (сохранил пост);
  • Мурхаф Абу Касра — министр обороны (сохранил пост);
  • Анас Хасан Хаттаб — министр внутренних дел (бывший глава Службы общей разведки);
  • Мазхер аль-Вейс — министр юстиции;
  • Нидаль аш-Шаар — министр экономики;
  • Мухаммед аль-Башир — министр энергетики;
  • Мухаммед Ясир Барния — министр финансов;
  • Мусаб Наззаль аль-Али — министр здравоохранения;
  • Маруан аль-Халаби — министр высшего образования и научных исследований;
  • Хинд Кабват — министр социальных дел и труда (единственная женщина в кабинете).

Аш-Шараа заявил, что перед правительством стоят амбициозные задачи: восстановление разрушенной инфраструктуры, борьба с коррупцией и создание условий для стабильного будущего.

«Призываю всех взяться за руки и работать ради Сирии, которую мы заслуживаем», — отметил он.

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Ранее Ахмед аш-Шараа потребовал от России выдать экс-главу арабской республики Башара Асада, чтобы якобы предать его суду на родине. Никакого официального ответа от российских властей не последовало.

Артём Гапоненко
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