В Сирии отключили интернет на фоне политического кризиса

В Сирии зафиксировано общенациональное отключение интернета, о чём сообщает международная служба мониторинга NetBlocks. Интернет-трафик в стране упал до критически низкого уровня, что свидетельствует о масштабном сбое или целенаправленном отключении.

Этот инцидент произошёл на фоне обострения политической ситуации в стране. Новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа недавно потребовал от России выдачи бывшего президента Башара Асада для суда.