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Регион
25 марта, 02:36

В Сирии отключили интернет на фоне политического кризиса

В Сирии зафиксировано общенациональное отключение интернета, о чём сообщает международная служба мониторинга NetBlocks. Интернет-трафик в стране упал до критически низкого уровня, что свидетельствует о масштабном сбое или целенаправленном отключении.

Этот инцидент произошёл на фоне обострения политической ситуации в стране. Новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа недавно потребовал от России выдачи бывшего президента Башара Асада для суда.

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Напомним, что в конце ноября 2024 года оппозиционные силы захватили Дамаск, вынудив Асада покинуть пост и искать убежища в России. В МИД РФ подтвердили, что экс-президент Сирии находится в безопасности на российской территории.

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Shutterstock / FOTODOM / alex9330

Артём Гапоненко
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