В Сирии отключили интернет на фоне политического кризиса
В Сирии зафиксировано общенациональное отключение интернета, о чём сообщает международная служба мониторинга NetBlocks. Интернет-трафик в стране упал до критически низкого уровня, что свидетельствует о масштабном сбое или целенаправленном отключении.
Этот инцидент произошёл на фоне обострения политической ситуации в стране. Новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа недавно потребовал от России выдачи бывшего президента Башара Асада для суда.
Напомним, что в конце ноября 2024 года оппозиционные силы захватили Дамаск, вынудив Асада покинуть пост и искать убежища в России. В МИД РФ подтвердили, что экс-президент Сирии находится в безопасности на российской территории.
Shutterstock / FOTODOM / alex9330