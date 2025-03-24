Паразит от ПИК: как провайдер Lovit устроил цифровой апокалипсис миллионам жителей Жители разных регионов третий день жалуются на отсутствие интернета в домах группы ПИК. Они даже в подъезд не могут войти из-за «умерших» домофонов. Провайдер везде один — Lovit. Теперь антимонопольщики должны проверить, не навязаны ли услуги компании застройщиком. 23 марта, 21:15 Несколько дней жители домов группы ПИК сидят без интернета из-за проблем у провайдера Lovit. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / feeling lucky, © ТАСС / Валентин Фёдоров

Коллапс в домах ПИК

— Уже третьи сутки как ничего не работает — ни интернет, ни домофон, ни кассы во всех магазинах нашего ЖК. Полный коллапс! — пишет житель одного из комплексов группы ПИК Денис.

Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, за пятницу, субботу и воскресенье на работу провайдера домашнего интернета Lovit пожаловались пару миллионов россиян. Речь о жителях домов, построенных застройщиком ПИК в Москве, Подмосковье, Петербурге, Тюмени, Ленинградской и Нижегородской областях. Судя по гневным комментариям под постами пресс-службы Lovit, проблема не решена до сих пор.





Жители домов ПИК не просто страдают без вайфая. Они не могут расплатиться на кассах магазинов первого этажа и даже открыть дверь в подъезд, так как всё это работает через Сеть.

— Я тупо не могу попасть домой по 10–15 минут из-за умного домофона! Пытались ключом — не реагировал. Приложение постоянно «отваливается», позвонить в квартиру нельзя, код для открытия не работает. Я заколебался, как бомжик, у подъезда стоять. Вчера ещё шесть человек со мной также не могли попасть домой. Ждём, что кто-то из соседей спустится и откроет изнутри домофон, — рассказал телеграм-каналу SHOT житель 16-этажки ПИК в Орехово-Борисове Южном. По его словам, у подъездов теперь стабильно скапливаются очереди на вход.

Очередь в подъезд дома ПИК. Видео © Telegram / SHOT

Предварительная причина — DDoS-атака, возможно, со стороны Украины. Факт кибердиверсии мощностью до 65 Гбит/с уже подтвердил Роскомнадзор.

Сайт Lovit только что «ожил», но там ноль информации об инциденте. Техподдержка всё ещё недоступна. Пресс-служба провайдера публикует оптимистичные посты в соцсетях: мол, доступ в интернет уже восстановлен, надо только перезагрузить роутер. В ответ жители домов ПИК рвут и мечут.

— Ничего не работает. Роутер перезагрузил, — возмущается житель ЖК «Жулебино Парк».

Гневные комментарии под постами пресс-службы Lovit. Фото © VK / Lovit

Нет оптимизма и у специалистов по кибербезопасности. Сейчас интернет-каналами провайдеров пользуются многие важные инфраструктурные сервисы, включая домофоны и системы видеонаблюдения. Случившееся в домах группы ПИК — это прецедент, показавший, насколько уязвим провайдер, тем более если он один на все дома застройщика.

— По нашему мнению, выбор провайдера Lovit для проведения атаки неслучаен. Данный провайдер — единственный, владеющий сетями доступа к большинству новостроек компании ПИК, что позволило нанести максимальный ущерб инфраструктуре новых районов. Выводы о последствиях делать рано, так как на территории многих ЖК находятся медучреждения, школы и детсады, которые также могли стать целью. Эта атака может оказаться не последней. Необходимо ужесточить требования к провайдерам по защите каналов передачи данных и ускорить механизмы взаимодействия с Национальной системой противодействия DDoS-атакам Роскомнадзора, — рассказали в компании по информационной безопасности Visum.

Жильцы домов ПИК жалуются в ФАС

Разгневанные жильцы домов ПИК написали уже свыше 70 обращений в Федеральную антимонопольную службу. Они, как выяснилось, давно и с радостью отказались бы от услуг своего провайдера Lovit, но у них не получается с него «спрыгнуть». Такого массового коллапса точно бы не случилось, если бы жильцы были подключены к другим провайдерам.

— Застройщик ПИК, сдавая в эксплуатацию ЖК, заключает эксклюзивные соглашения с провайдером Lovit, не предоставляя жильцам альтернативной возможности выбора других операторов связи. Другие провайдеры не допускаются на объекты недвижимости, что ограничивает конкуренцию. Жильцы лишены возможности выбрать провайдера с более выгодными условиями и высоким качеством услуг, — говорится в одном из этих обращений в ФАС.

Ранее Life.ru уже неоднократно писал о многочисленных жалобах на дома ПИК: народ недоволен из-за отсутствия социальной инфраструктуры, низкого качества строительства, проблем с коммуникациями и вечно ломающихся лифтов. Отдельным пунктом идут жадные безальтернативные управляющие компании, которых обычно оставляет после себя застройщик. На форумах и в соцсетях широко расходится история о предприятии «Эксжил», которое, как на конвейере, получает в управление дома от ПИК и находится при этом по одному адресу с управляющей компанией «ПИК комфорт». Это предприятие «Эксжил» регулярно обвиняют в фальсифицировании общего собрания собственников. Год назад Измайловский районный суд отменил одно такое липовое общее собрание. Оказалось, собранные подписи имели признаки подделки, а формальный инициатор мероприятия находился в Минске и ничего не знал.

Кто стоит за скандальным провайдером

Судя по документации с сайта Lovit, этот провайдер контролируется столичной компанией ООО «Ловител». Её чистая прибыль за 2023 год достигла полумиллиарда рублей, но предыдущие четыре года она сработала в убыток почти на минус двести миллионов.

Учредителем ООО «Ловител» числится кипрская контора Bramoryn Holdings ltd, а гендиректором Мария Ляхова. Эта женщина знает основателя ПИК Сергея Гордеева очень давно. В нулевых она работала у него в компании «Росбилдинг» — эту фирму неоднократно обвиняли в рейдерстве и недружественных поглощениях. В 2019 году Мария Ляхова учредила три компании, которые потом переписала на структуры ПИК. Также она выступала соучредителем личного проекта Гордеева — «Гастромаркет». В 2023 году Ляхова давала интервью в качестве директора департамента коммерческой недвижимости ПИК.









Недавно проект «SHOT Проверка» навестил столичные новостройки, возводимые известным холдингом ПИК, и увидел там множество нарушений. Какие дома оставляет компания, как она ведёт свой бизнес и где живёт владелец ПИК, долларовый миллиардер Сергей Гордеев — в расследовании Life.ru.

Авторы Пётр Егоров