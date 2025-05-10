Ближний Восток замер в ожидании: Трамп может признать Палестину на саммите в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп может сделать заявление о признании Соединёнными Штатами Палестинского государства. Об этом сообщает израильское издание The Jerusalem Post.

Глава Белого дома может заявить об этом во время предстоящего саммита в Саудовской Аравии. Дипломатический источник, на который ссылаются журналисты, утверждает, что речь идет о создании Палестинского государства, но с важным условием: «никакого присутствия ХАМАС».

По словам инсайдера, такой шаг США «изменит баланс сил на Ближнем Востоке» и больше государств присоединятся к Авраамским соглашениям, в рамках которых был заключён мир между Израилем и четырьмя арабскими странами. На саммите ожидается и подписание экономических соглашений, а страны Персидского залива могут освободить от американских пошлин.

Читайте подробнее: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2025/05/10/1109232-tramp-mozhet-obyavit?from=copy_text