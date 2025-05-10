Ближний Восток замер в ожидании: Трамп может признать Палестину на саммите в Эр-Рияде
Трамп может объявить о признании Палестины в ходе саммита в Эр-Рияде
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Президент США Дональд Трамп может сделать заявление о признании Соединёнными Штатами Палестинского государства. Об этом сообщает израильское издание The Jerusalem Post.
Глава Белого дома может заявить об этом во время предстоящего саммита в Саудовской Аравии. Дипломатический источник, на который ссылаются журналисты, утверждает, что речь идет о создании Палестинского государства, но с важным условием: «никакого присутствия ХАМАС».
По словам инсайдера, такой шаг США «изменит баланс сил на Ближнем Востоке» и больше государств присоединятся к Авраамским соглашениям, в рамках которых был заключён мир между Израилем и четырьмя арабскими странами. На саммите ожидается и подписание экономических соглашений, а страны Персидского залива могут освободить от американских пошлин.
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В таком случае Израилю придётся покориться воле Соединённых Штатов, несмотря на то, что израильский премьер Нетаньяху вступает против создания суверенной Палестины. По его словам, Иран сможет использовать такую страну, чтобы строить козни Тель-Авиву.