Ближневосточное турне: Трамп хочет представить стратегию США в Саудовской Аравии

Дональд Трамп планирует провести важную встречу с лидерами стран Персидского залива в Саудовской Аравии в середине мая, сообщает Axios со ссылкой на источники. Саммит, организованный по инициативе наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, может состояться 14 мая.

Ожидается, что на встрече Трамп представит своё видение стратегии США на Ближнем Востоке и обозначит приоритеты своей администрации в регионе. К участию приглашены главы государств, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман.

Пока не ясно, будут ли приглашены лидеры других стран, но такая возможность не исключается. Эта встреча станет частью более широкого турне Трампа по Ближнему Востоку, запланированного на 13-16 мая, в ходе которого он также посетит Катар и ОАЭ.

Аналитики отмечают, что эта поездка станет важным шагом в укреплении связей США с ключевыми союзниками в регионе в условиях сохраняющейся напряженности и нестабильности. Одной из ключевых тем обсуждения может стать иранская ядерная программа и усилия по противодействию терроризму.