Трамп «завис» в Lo-fi: Белый дом запустил релакс-стрим на YouTube

Белый дом удивил пользователей YouTube, запустив необычную трансляцию. На стриме, стилизованном под популярный канал Lofi Girl, вместо анимированной девушки в наушниках зрители видят Дональда Трампа, работающего в Овальном кабинете.

Под расслабляющую музыку президент США подписывает документы, а рядом с ним прокручивается список выполненных предвыборных обещаний. Трансляция, стартовавшая в ночь на 3 мая, призвана помочь зрителям расслабиться или сосредоточиться на учёбе.

Как сообщил The Washington Post представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным, идея стрима Lo-fi MAGA – это часть стратегии по поиску инновационных способов распространения информации. Эфир приурочен к 100 дням второго срока президентства Трампа и должен подчеркнуть его достижения за этот период. Трансляция завершится 5 мая.

Оригинальный канал Lofi Girl, вдохновивший администрацию Трампа, известен своими круглосуточными музыкальными стримами, идеально подходящими для работы и отдыха. Он существует с 2017 года и имеет огромную аудиторию.