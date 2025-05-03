«Пафосная чушь»: Медведев раскритиковал Трампа за слова о вкладе США в Победу

Заявление президента США Дональда Трампа о колоссальном вкладе Штатов в победу во Второй мировой войне является всего лишь пропитанной пафосом чушью. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Недавно Трамп заявил, что США внесли основной вклад в Победу во Второй мировой войне и что он намерен учредить праздник 8 мая. Идея праздника неплохая. Но что касается первого утверждения – это пафосная чушь», — написал российский политик.

Медведев предложил американскому президенту углубиться в этот вопрос и выяснить, флаг какой страны был водружён над Рейхстагом во время штурма Берлина, кто более четырёх лет проливал кровь в борьбе с нацистской Германией и кто «освободил неблагодарную Европу».

27 миллионов человек пожертвовали своими жизнями ради уничтожения фашизма. Поэтому День Победы принадлежит России, и отмечается он 9 мая. Это факт, который был, есть и будет неизменным, заключил Медведев.