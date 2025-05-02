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Регион
2 мая, 15:04
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Захарова процитировала Рузвельта в ответ на слова Трампа о победе США в войне

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в телеграм-канале на заявление Дональда Трампа о том, что США выиграли Вторую мировую войну. В качестве ответа она привела цитаты Франклина Рузвельта, 32-го президента Штатов.

«Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолётов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединённые Нации вместе взятые», — говорится в одном из радиообращений Рузвельта от 28 апреля 1942 года.

Кроме того, представитель МИД РФ упомянула письмо Рузвельта, адресованное Иосифу Сталину 4 февраля 1943 года. В нём американский лидер поздравлял советский народ с победой в Сталинградской битве и отмечал, что граждане СССР своим примером вызывают у союзников новую решимость добиться окончательного разгрома врага.

«Красная Армия и русский народ наверняка заставили вооружённые силы [Адольфа] Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединённых Штатов», — написал американский лидер советскому 22 февраля того же года.

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В своём заявлении о решающей роли во Второй мировой Трамп не упомянул Советский Союз, который положил на алтарь победы несравненно большую жертву, чем США. К чему приводит подобная фальсификация исторических фактов, недавно рассказал президент России Владимир Путин.

Мария Любицкая
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