Нетаньяху в беседе с Макроном выступил против создания суверенной Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и выразил своё категорическое неприятие идеи создания суверенной Палестины. Глава еврейского государства объяснил своё мнение тем, что она якобы станет «плацдармом для иранского терроризма».

«В ходе беседы глава израильского правительства решительно выразил своё неприятие идеи создания палестинского государства, подчеркнув, что такое решение стало бы значительным поощрением для терроризма», — сообщила канцелярия Нетаньяху.

Израильский премьер отметил, что на данный момент подавляющее большинство израильтян выступает против такой перспективы, что соответствует его постоянной и долгосрочной позиции. Кроме того, он пожаловался французскому лидеру, что ни один из палестинских руководителей, включая руководство Палестинской автономии, не осудил атаку движения ХАМАС на Израиль, произошедшую 7 октября 2023 года.