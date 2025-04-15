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Регион
14 апреля, 23:40

ХАМАС готовит ответ на подготовленный Израилем проект перемирия в секторе Газа

Сектор Газа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Сектор Газа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Египет передал палестинскому движению ХАМАС предложение Израиля о временном прекращении огня в секторе Газа, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на свои источники. А представители движения подтвердили получение и изучают инициативу.

В официальном заявлении радикального движения, опубликованном в Telegram-канале, сообщается, что руководство внимательно анализирует условия соглашения и подготовит свой ответ после завершения всех необходимых консультаций.

В то же время ХАМАС продолжает настаивать на том, чтобы условия мирного процесса включали в себя вывод израильских войск из Газы, выполнение соглашений по обмену заложниками и заключенными, а также снятие блокады с анклава. Движение также подчеркнуло необходимость восстановления разрушенной инфраструктуры региона.

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Ранее хуситы объявили об очередной атаке на Израиль. По их словам, в воскресенье были нанесены удары по нескольким целям, в том числе по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве и израильской военной базе «Сдот-Миха». По базе была выпущена гиперзвуковая ракета «Палестина-2», а по аэропорту — ракета «Зульфикар».

Тимур Хингеев
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