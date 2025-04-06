ХАМАС опубликовало видео с заложником из Донбасса
Заложники ХАМАС Бар Куперштейн и Максим Харкин. Обложка © Соцсети ХАМАС
Палестинское движение ХАМАС выпустило видео, в котором фигурируют двое мужчин, заявляющих, что они являются заложниками. По информации израильского портала Ynet, один из них — Максим Харкин, уроженец Донбасса. Второй заложник — израильтянин Бар Куперштейн.
В этом видео мужчины рассказали, что получили лёгкие ранения в результате израильских бомбардировок сектора Газа. Они также отметили, что живут в тяжёлых условиях и выразили тревогу о возможной нехватке воды и еды в ближайшее время.
«Высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что вопрос об освобождении Харкина решат в ходе переговоров по второму этапу сделки», — сообщается в статье.
Сами мужчины в видео не представились.
Ранее Life.ru сообщал, что в начале апреля Израиль захватил новую территорию на юге сектора Газа. Военные постепенно разделяют палестинский сектор, чтобы оказать давление на ХАМАС и добиться освобождения заложников.