ХАМАС опубликовало видео с заложником из Донбасса

Палестинское движение ХАМАС выпустило видео, в котором фигурируют двое мужчин, заявляющих, что они являются заложниками. По информации израильского портала Ynet, один из них — Максим Харкин, уроженец Донбасса. Второй заложник — израильтянин Бар Куперштейн.

В этом видео мужчины рассказали, что получили лёгкие ранения в результате израильских бомбардировок сектора Газа. Они также отметили, что живут в тяжёлых условиях и выразили тревогу о возможной нехватке воды и еды в ближайшее время.

«Высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что вопрос об освобождении Харкина решат в ходе переговоров по второму этапу сделки», — сообщается в статье.

Сами мужчины в видео не представились.