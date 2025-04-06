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5 апреля, 22:03

ХАМАС опубликовало видео с заложником из Донбасса

Заложники ХАМАС Бар Куперштейн и Максим Харкин. Обложка © Соцсети ХАМАС

Заложники ХАМАС Бар Куперштейн и Максим Харкин. Обложка © Соцсети ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС выпустило видео, в котором фигурируют двое мужчин, заявляющих, что они являются заложниками. По информации израильского портала Ynet, один из них — Максим Харкин, уроженец Донбасса. Второй заложник — израильтянин Бар Куперштейн.

В этом видео мужчины рассказали, что получили лёгкие ранения в результате израильских бомбардировок сектора Газа. Они также отметили, что живут в тяжёлых условиях и выразили тревогу о возможной нехватке воды и еды в ближайшее время.

«Высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что вопрос об освобождении Харкина решат в ходе переговоров по второму этапу сделки»,сообщается в статье.

Сами мужчины в видео не представились.

Израиль объявил о начале операции в Газе по захвату «больших площадей»
Израиль объявил о начале операции в Газе по захвату «больших площадей»

Ранее Life.ru сообщал, что в начале апреля Израиль захватил новую территорию на юге сектора Газа. Военные постепенно разделяют палестинский сектор, чтобы оказать давление на ХАМАС и добиться освобождения заложников.

Лия Мурадьян
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