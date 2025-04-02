Израиль захватил новую территорию на юге сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о расширении контроля израильской армии на юге Газы, что является частью продолжающейся военной операции, направленной на ослабление палестинской группировки ХАМАС.

«Прошлой ночью в секторе Газа мы перешли на новый уровень. Армия обороны Израиля захватывает территории, наносит удары по террористам, уничтожает инфраструктуру. Мы берём под контроль «Ось Мораг». Это будет второй «Филадельфийский коридор», дополнительный коридор», — сказал он в видеообращении.

По словам Нетаньяху, израильские военные постепенно разделяют палестинский сектор, чтобы оказать давление на ХАМАС и добиться освобождения заложников.

Израильские военные построили инженерное сооружение под названием «Ось Мораг». Оно расположено к югу от Филадельфийского коридора, который проходит вдоль границы между Газой и Египтом.



