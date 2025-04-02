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Регион
2 апреля, 06:19

Израиль объявил о начале операции в Газе по захвату «больших площадей»

Times of Israel: В Израиле заявили о расширении операции в секторе Газа

В министерстве обороны Израиля заявили о старте операции в Газе по захвату «больших площадей», которые впоследствии станут частью буферной зоны. Слова главы оборонного ведомства Исраэля Каца приводит издание Times of Israel.

«Войска продвинутся вперёд для очищения территорий «от террористов и инфрастуктуры и для захвата обширной территории, которая будет добавлена в зоны безопасности государства Израиль», — приводятся слова Каца в публикации.

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Напомним, ранее Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в Газе. Среди причин назвали отказ палестинского движения от американского предложения о продлении режима прекращения огня. Армия Израиля ЦАХАЛ нанесла масштабные удары по военным объектам и позициям радикалов в Газе.

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Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Мария Любицкая
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