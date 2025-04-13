Хуситы объявили о массированной атаке на аэропорт и военную базу в Израиле

Хуситы объявили об очередной атаке на Израиль. По их словам, в воскресенье были нанесены удары по нескольким целям, в том числе по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве и израильской военной базе «Сдот-Миха», которая находится к востоку от Ашдода. Об этом говорится в заявлении повстанцев, которое транслировал подконтрольный им телеканал Al-Masirah.

Как утверждают представители группировки, по базе была выпущена гиперзвуковая ракета «Палестина-2», а по аэропорту — ракета «Зульфикар». Кроме того, хуситы заявили об ударе беспилотником по «важному объекту» в районе Ашкелона. Конкретные последствия обстрела они не уточнили.