Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 19:16

Хуситы объявили о массированной атаке на аэропорт и военную базу в Израиле

Хуситы объявили об очередной атаке на Израиль. По их словам, в воскресенье были нанесены удары по нескольким целям, в том числе по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве и израильской военной базе «Сдот-Миха», которая находится к востоку от Ашдода. Об этом говорится в заявлении повстанцев, которое транслировал подконтрольный им телеканал Al-Masirah.

Как утверждают представители группировки, по базе была выпущена гиперзвуковая ракета «Палестина-2», а по аэропорту — ракета «Зульфикар». Кроме того, хуситы заявили об ударе беспилотником по «важному объекту» в районе Ашкелона. Конкретные последствия обстрела они не уточнили.

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А ранее хуситы объявили об атаке на две военные цели в израильском Тель-Авиве с помощью беспилотников. Как отметил представитель шиитов, противостояние агрессии США против их страны не помешает хуситам продолжать выполнять свои обязательства по отношению к сектору Газа.

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Shutterstock / FOTODOM / akramalrasny

Тимур Хингеев
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