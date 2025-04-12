Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 21:12

Хуситы заявили об атаке на две военные базы в израильском Тель-Авиве

Хуситы заявили об атаке на израильские базы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Хуситы заявили об атаке на израильские базы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Хуситы шиитского движения «Ансар Аллах», контролирующие север Йемена, объявили об атаке на две военные цели в израильском Тель-Авиве с помощью беспилотников. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сари в эфире телеканала «Аль-Масира».

«Военно-воздушные силы провели успешную операцию против двух израильских военных объектов в оккупированном Яффо, используя два беспилотника», — говорится в заявлении.

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Он добавил, что противостояние агрессии США против их страны не помешает хуситам продолжать выполнять свои обязательства по отношению к сектору Газа

Как сообщал Life.ru, в начале апреля хуситы атаковали военные корабли и авианосец США Harry Truman в Красном море. Атаки на американские корабли продолжались несколько часов.

Лия Мурадьян
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