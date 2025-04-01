Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 22:30

Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper над Йеменом

Беспилотник MQ-9 Reaper. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Беспилотник MQ-9 Reaper. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Йеменское движение «Ансар Аллах» отчиталось об уничтожении американского ударного беспилотника MQ-9 Reaper в небе над провинцией Мариб. Военный представитель повстанцев Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah сообщил, что аппарат был сбит ракетой местного производства при выполнении «враждебной миссии».

По утверждению хуситов, это уже 16-й уничтоженный американский дрон с начала палестино-израильского конфликта. Впрочем, командование США потерю БПЛА пока не признало.

Хуситы три раза атаковали авианосец США Harry Truman за последние 24 часа
Хуситы три раза атаковали авианосец США Harry Truman за последние 24 часа

Инцидент произошёл на фоне продолжающейся эскалации в регионе. Накануне американские авиаудары по столице Йемена Сане привели к человеческим жертвам. Президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировки позиций хуситов будут продолжаться до тех пор, пока сохраняется угроза свободе судоходства в Красном море.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • йемен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar