Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper над Йеменом

Йеменское движение «Ансар Аллах» отчиталось об уничтожении американского ударного беспилотника MQ-9 Reaper в небе над провинцией Мариб. Военный представитель повстанцев Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah сообщил, что аппарат был сбит ракетой местного производства при выполнении «враждебной миссии».

По утверждению хуситов, это уже 16-й уничтоженный американский дрон с начала палестино-израильского конфликта. Впрочем, командование США потерю БПЛА пока не признало.