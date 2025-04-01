Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper над Йеменом
Беспилотник MQ-9 Reaper. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto
Йеменское движение «Ансар Аллах» отчиталось об уничтожении американского ударного беспилотника MQ-9 Reaper в небе над провинцией Мариб. Военный представитель повстанцев Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah сообщил, что аппарат был сбит ракетой местного производства при выполнении «враждебной миссии».
По утверждению хуситов, это уже 16-й уничтоженный американский дрон с начала палестино-израильского конфликта. Впрочем, командование США потерю БПЛА пока не признало.
Инцидент произошёл на фоне продолжающейся эскалации в регионе. Накануне американские авиаудары по столице Йемена Сане привели к человеческим жертвам. Президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировки позиций хуситов будут продолжаться до тех пор, пока сохраняется угроза свободе судоходства в Красном море.