Хуситы три раза атаковали авианосец США Harry Truman за последние 24 часа

За последние 24 часа йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» трижды нанесли удары по американскому авианосцу USS Harry Truman. Об этом сообщил представитель вооружённых сил, созданных повстанцами, Йахья Сариа, в эфире телеканала Al Masirah, который принадлежит хуситам.

«За последние 24 часа наши вооружённые силы трижды вступали в бой с группой военных кораблей противника в Красном море, возглавляемой американским авианосцем Harry Truman. В операции по противостоянию участвовали ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы, которые использовали несколько крылатых ракет и беспилотников», — сказал он.