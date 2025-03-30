Хуситы три раза атаковали авианосец США Harry Truman за последние 24 часа
За последние 24 часа йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» трижды нанесли удары по американскому авианосцу USS Harry Truman. Об этом сообщил представитель вооружённых сил, созданных повстанцами, Йахья Сариа, в эфире телеканала Al Masirah, который принадлежит хуситам.
«За последние 24 часа наши вооружённые силы трижды вступали в бой с группой военных кораблей противника в Красном море, возглавляемой американским авианосцем Harry Truman. В операции по противостоянию участвовали ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы, которые использовали несколько крылатых ракет и беспилотников», — сказал он.
Напомним, что 15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов, контролирующих значительную часть йеменской территории. Причиной стали регулярные атаки повстанцев на гражданские суда в стратегически значимых водах Красного моря и Аденского залива. Авианосная группа USS Harry Truman, на которую было совершено нападение, представляет собой важный элемент американского военного присутствия в этом районе.
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