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Регион
25 марта, 01:03

Хуситы заявили об атаке на американскую авианосную группу в Красном море

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о проведении масштабной атаки на американскую авианосную группу USS Harry Truman в Красном море. Представитель вооружённых формирований хуситов Яхья Сариа заявил, что повстанцы использовали дроны, баллистические и крылатые ракеты для ударов по кораблям ВМС США.

По словам Сариа, за последние 24 часа было проведено две атаки, которые якобы позволили сорвать планы американских военных. В эфире телеканала Al Masirah он утверждал, что действия хуситов были ответом на «американскую агрессию» и бомбардировки мирных районов Йемена.

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Белый дом случайно добавил журналиста в чат, где обсуждались удары по хуситам

Напомним, что 15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов, контролирующих значительную часть йеменской территории. Поводом стали неоднократные нападения повстанцев на гражданские суда в стратегически важных водах Красного моря и Аденского залива. Авианосная группа USS Harry Truman, ставшая целью атаки, является ключевым элементом американского военного присутствия в регионе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gail Heaton

Артём Гапоненко
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