Хуситы заявили об атаке на американскую авианосную группу в Красном море

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о проведении масштабной атаки на американскую авианосную группу USS Harry Truman в Красном море. Представитель вооружённых формирований хуситов Яхья Сариа заявил, что повстанцы использовали дроны, баллистические и крылатые ракеты для ударов по кораблям ВМС США.

По словам Сариа, за последние 24 часа было проведено две атаки, которые якобы позволили сорвать планы американских военных. В эфире телеканала Al Masirah он утверждал, что действия хуситов были ответом на «американскую агрессию» и бомбардировки мирных районов Йемена.