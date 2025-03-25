Хуситы заявили об атаке на американскую авианосную группу в Красном море
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о проведении масштабной атаки на американскую авианосную группу USS Harry Truman в Красном море. Представитель вооружённых формирований хуситов Яхья Сариа заявил, что повстанцы использовали дроны, баллистические и крылатые ракеты для ударов по кораблям ВМС США.
По словам Сариа, за последние 24 часа было проведено две атаки, которые якобы позволили сорвать планы американских военных. В эфире телеканала Al Masirah он утверждал, что действия хуситов были ответом на «американскую агрессию» и бомбардировки мирных районов Йемена.
Напомним, что 15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов, контролирующих значительную часть йеменской территории. Поводом стали неоднократные нападения повстанцев на гражданские суда в стратегически важных водах Красного моря и Аденского залива. Авианосная группа USS Harry Truman, ставшая целью атаки, является ключевым элементом американского военного присутствия в регионе.
Shutterstock / FOTODOM / Gail Heaton