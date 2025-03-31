Трамп: Удары по хуситам продолжатся, пока есть угроза судоходству

Соединённые Штаты не намерены ослаблять давление на йеменских хуситов. По словам президента страны Дональда Трампа, американские военные будут наносить удары по позициям движения «Ансар Аллах» до тех пор, пока те представляют угрозу для международного судоходства.

«Мы бьём по ним каждый день и каждую ночь — всё сильнее и сильнее. Их возможности, угрожающие судоходству и региону, быстро уничтожаются», — написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social.