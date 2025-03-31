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Регион
31 марта, 20:16

Трамп: Удары по хуситам продолжатся, пока есть угроза судоходству

Соединённые Штаты не намерены ослаблять давление на йеменских хуситов. По словам президента страны Дональда Трампа, американские военные будут наносить удары по позициям движения «Ансар Аллах» до тех пор, пока те представляют угрозу для международного судоходства.

«Мы бьём по ним каждый день и каждую ночь — всё сильнее и сильнее. Их возможности, угрожающие судоходству и региону, быстро уничтожаются», — написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social.

Первыми жертвами военной операции США в Йемене стали гражданские
Первыми жертвами военной операции США в Йемене стали гражданские

Ранее стало известно, что в результате американских авиаударов по йеменской столице Сане один человек погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщил представитель Минздрава повстанцев Анис аль-Асбахи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Антон Голыбин
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