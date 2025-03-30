Хуситы сообщили о жертвах среди мирных жителей в результате авиаударов США
В Йемене при авиаударах США погиб один человек, четверо ранены
В результате авиаударов США по хуситам в йеменской провинции Сана один человек погиб, а ещё четверо получили ранения. Об этом сообщил представитель Минздрава повстанцев Анис аль-Асбахи.
«По предварительным данным, четверо мирных жителей получили ранения, один человек погиб в результате агрессии США», — заявил он.
Информацию о событиях также подтвердил мятежный телеканал Al Masirah, сообщивший, что удары были нанесены по району Джадар в округе Бани аль-Харис.
Напомним, 15 марта в результате американских ударов по столице Йемена погибли девять человек. По словам представителя Минздрава, атака была направлена на гражданские объекты. Позднее хуситы пообещали ответить на авиаудары по Сане и прочим городам.
X / Veronique Perrot