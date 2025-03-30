Хуситы сообщили о жертвах среди мирных жителей в результате авиаударов США

В результате авиаударов США по хуситам в йеменской провинции Сана один человек погиб, а ещё четверо получили ранения. Об этом сообщил представитель Минздрава повстанцев Анис аль-Асбахи.

«По предварительным данным, четверо мирных жителей получили ранения, один человек погиб в результате агрессии США», — заявил он.