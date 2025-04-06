Хуситы сообщили об атаке на военные корабли и авианосец США в Красном море
Авианосец Harry Truman. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jroshotz
Вооружённые силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удары по американскому авианосцу Harry Truman и его сопровождающим кораблям в северной части Красного моря. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.
«Ракетные войска и беспилотная авиация при поддержке военно-морских сил вступили в бой с рядом военных кораблей в северной части Красного моря, включая американский авианосец Harry Truman, с применением крылатых ракет и беспилотников», — сказал он в эфире телеканала Al Masirah, который контролируют хуситы.
Сариа добавил, что мятежники также атаковали корабль снабжения, входящий в состав авианосной группы, используя баллистическую ракету.
По словам представителя «Ансар Аллах», атаки хуситов на американские корабли продолжались несколько часов. Он отметил, что эти действия предотвратили возможные атаки США на подконтрольные повстанцам регионы Йемена.