Хуситы сообщили об атаке на военные корабли и авианосец США в Красном море

Вооружённые силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удары по американскому авианосцу Harry Truman и его сопровождающим кораблям в северной части Красного моря. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Ракетные войска и беспилотная авиация при поддержке военно-морских сил вступили в бой с рядом военных кораблей в северной части Красного моря, включая американский авианосец Harry Truman, с применением крылатых ракет и беспилотников», — сказал он в эфире телеканала Al Masirah, который контролируют хуситы.

Сариа добавил, что мятежники также атаковали корабль снабжения, входящий в состав авианосной группы, используя баллистическую ракету.