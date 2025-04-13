США разбомбили техническое училище в Йемене
Al Masirah: США нанесли пять ударов по техническому училищу на юго-западе Йемена
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Войска США атаковали техническое училище на юго-западе Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Masirah, подконтрольный мятежникам-хуситам из движения «Ансар Аллах».
По данным журналистов, ВС Соединённых Штатов нанесли не менее пяти ударов с воздухов по учреждению в провинции Эль-Бейда. Телеканал Al Arabiya сообщает, что целью были склады с оружием. О пострадавших пока информации нет.
Всего с вечера 11 апреля США атаковали несколько объектов на территории Йемена. Помимо училища, это военный лагерь хуситов, позиции повстанцев в мухафазе Ходейда и склады вооружений в мухафазе Саада.
Напомним, что 15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов, контролирующих значительную часть йеменской территории. Причиной стали регулярные атаки повстанцев на гражданские суда в стратегически значимых водах Красного моря и Аденского залива, которые начались после обострения конфликта в секторе Газа.