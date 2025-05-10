Путин встретился с Главнокомандующим Ливийской национальной армией Хафтаром
Встреча Путина с Главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Фото © Telegram / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин встретился с Главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, который ранее прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Встреча Путина с Главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Фото © Telegram / Кремль. Новости
Ранее Life.ru сообщал, что Путин встретился в Кремле с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Переговоры прошли сначала в узком, а затем в расширенном составе с участием делегаций. Стороны обсуждали развитие российско-вьетнамских отношений.