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Регион
10 мая, 18:38

Путин встретился с Главнокомандующим Ливийской национальной армией Хафтаром

Встреча Путина с Главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Встреча Путина с Главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин встретился с Главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, который ранее прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча Путина с Главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Встреча Путина с Главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Фото © Telegram / Кремль. Новости

Делегации из Египта, Индии и других стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Делегации из Египта, Индии и других стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Ранее Life.ru сообщал, что Путин встретился в Кремле с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Переговоры прошли сначала в узком, а затем в расширенном составе с участием делегаций. Стороны обсуждали развитие российско-вьетнамских отношений.

Александра Мышляева
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