Путин встретился генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который ранее прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне. Кадры с прибытием зарубежного политика в Большой Кремлёвский дворец публикует пресс-служба российского лидера.
Переговоры состоятся сначала в узком, а затем в расширенном составе с участием делегаций. Стороны намерены детально обсудить развитие российско-вьетнамских отношений, также ожидается подписание ряда соглашений. В Кремле напомнили, что в 2025 году исполняется 75 лет со дня начала дипломатических контактов между странами. Путин начал встречу с того, что поблагодарил То Лама за решение Вьетнама присоединиться к празднованию 80-летия Победы.
«Мы всегда подчёркиваем, что Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба», — добавил Путин в начале переговоров.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о встрече с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Он добавил, что Москва и Ханой бережно сохраняют историческую память о подвигах поколения победителей. Вьетнам остаётся давним другом и надёжным партнёром России. Зампред Совбеза подчеркнул, что обе страны стремятся углубить стратегическое партнёрство.