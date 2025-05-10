Путин встретился генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который ранее прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне. Кадры с прибытием зарубежного политика в Большой Кремлёвский дворец публикует пресс-служба российского лидера.

В Большой Кремлёвский дворец прибыл То Лам. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Переговоры состоятся сначала в узком, а затем в расширенном составе с участием делегаций. Стороны намерены детально обсудить развитие российско-вьетнамских отношений, также ожидается подписание ряда соглашений. В Кремле напомнили, что в 2025 году исполняется 75 лет со дня начала дипломатических контактов между странами. Путин начал встречу с того, что поблагодарил То Лама за решение Вьетнама присоединиться к празднованию 80-летия Победы.

«Мы всегда подчёркиваем, что Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба», — добавил Путин в начале переговоров.