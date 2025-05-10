Медведев в Москве встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о встрече с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

«Провёл встречу с генеральным секретарём КПВ То Ламом. Рад его присутствию на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам. Видео © VK / Дмитрий Медведев

Он добавил, что Москва и Ханой бережно сохраняют историческую память о подвигах поколения победителей. Вьетнам остаётся давним другом и надёжным партнёром России. Зампред Совбеза подчеркнул, что обе страны стремятся углубить стратегическое партнёрство. Они планируют развивать торгово-экономическое сотрудничество и укреплять гуманитарные связи.