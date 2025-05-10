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9 мая, 21:00

Медведев в Москве встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Медведев сообщил о встрече с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о встрече с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

«Провёл встречу с генеральным секретарём КПВ То Ламом. Рад его присутствию на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне», написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам. Видео © VK / Дмитрий Медведев

Он добавил, что Москва и Ханой бережно сохраняют историческую память о подвигах поколения победителей. Вьетнам остаётся давним другом и надёжным партнёром России. Зампред Совбеза подчеркнул, что обе страны стремятся углубить стратегическое партнёрство. Они планируют развивать торгово-экономическое сотрудничество и укреплять гуманитарные связи.

Медведев призвал врагов России внимательно изучить «автографы победы» на стенах Рейхстага
Медведев призвал врагов России внимательно изучить «автографы победы» на стенах Рейхстага

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил россиян с 80-летнием Победы и припугнул врагов России. Он напомнил о заветах наших дедов и прадедов, которые боролись до последнего.

Обложка ©

VK / Дмитрий Медведев

Лия Мурадьян
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