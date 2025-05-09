Медведев призвал врагов России внимательно изучить «автографы победы» на стенах Рейхстага
Медведев назвал врагов России потомками фашистов и их пособников
В своём видео-поздравлении к 80-летию Победы заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провёл исторические параллели, отметив, что современные геополитические оппоненты России наследуют идеологию фашизма. Он напомнил о сохранившихся на стенах Рейхстага надписях советских солдат как символе победы над нацизмом.
Видеообращение Дмитрия Медведева в честь Дня Победы. Видео © VK / Дмитрий Медведев
«Наши нынешние враги — потомки фашистов, а также их пособников. Пусть они внимательно посмотрят на стены Рейхстага и автографы победы», — подчеркнул Медведев.
Ранее, выступая с праздничным обращением, Дмитрий Медведев поздравил соотечественников с Днём Победы. Он напомнил о героическом наследии поколения победителей, которые не щадили себя в борьбе с врагом.
Life.ru