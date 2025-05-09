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9 мая, 13:42

Медведев призвал врагов России внимательно изучить «автографы победы» на стенах Рейхстага

Медведев назвал врагов России потомками фашистов и их пособников

В своём видео-поздравлении к 80-летию Победы заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провёл исторические параллели, отметив, что современные геополитические оппоненты России наследуют идеологию фашизма. Он напомнил о сохранившихся на стенах Рейхстага надписях советских солдат как символе победы над нацизмом.

Видеообращение Дмитрия Медведева в честь Дня Победы. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Наши нынешние враги — потомки фашистов, а также их пособников. Пусть они внимательно посмотрят на стены Рейхстага и автографы победы», — подчеркнул Медведев.

Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля
Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Ранее, выступая с праздничным обращением, Дмитрий Медведев поздравил соотечественников с Днём Победы. Он напомнил о героическом наследии поколения победителей, которые не щадили себя в борьбе с врагом.

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Life.ru

Александра Мышляева
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