Медведев призвал врагов России внимательно изучить «автографы победы» на стенах Рейхстага

В своём видео-поздравлении к 80-летию Победы заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провёл исторические параллели, отметив, что современные геополитические оппоненты России наследуют идеологию фашизма. Он напомнил о сохранившихся на стенах Рейхстага надписях советских солдат как символе победы над нацизмом.

Видеообращение Дмитрия Медведева в честь Дня Победы. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Наши нынешние враги — потомки фашистов, а также их пособников. Пусть они внимательно посмотрят на стены Рейхстага и автографы победы», — подчеркнул Медведев.