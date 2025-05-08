Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Зампред Совбеза России и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, расположенной в Александровском саду у Кремля. Видеозапись опубликована на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».