Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля
Зампред Совбеза России и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, расположенной в Александровском саду у Кремля. Видеозапись опубликована на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».
Дмитрий Медведев у стен Кремля. Видео © VK / Дмитрий Медведев
«Вечная память героям!» — написал Медведев в подписи к видеоролику.
Ранее сегодня главы делегаций из 18 стран и министр обороны Андрей Белоусов возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата. По устоявшейся традиции, они почтили память погибших минутой молчания.
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VK / Дмитрий Медведев