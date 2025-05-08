Делегации из Египта, Индии и других стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Главы делегаций из 18 стран и министр обороны Андрей Белоусов в преддверии 80-летия Дня Победы возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду. По устоявшейся традиции, они почтили память погибших минутой молчания. Мероприятие завершили торжественный караул и оркестр. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.