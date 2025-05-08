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8 мая, 09:54

Делегации из Египта, Индии и других стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Глава МО РФ и главы 18 делегаций возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Главы делегаций из 18 стран и министр обороны Андрей Белоусов в преддверии 80-летия Дня Победы возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду. По устоявшейся традиции, они почтили память погибших минутой молчания. Мероприятие завершили торжественный караул и оркестр. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Делегации из 18 стран возложили цветы и венки к Могиле Неизвестно Солдата. Видео © Telegram/ Минобороны России

«В мероприятии приняли участие руководящий состав военных ведомств Абхазии, Алжира, Белоруссии, Буркино-Фасо, Египта, Индии, Казахстана, Кубы, Лаоса, Ливии, Мьянмы, Монголии, Нигера, Нигерии, Таиланда, Экваториальной Гвинеи, Южной Осетии и ЮАР», — указали в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 80-летием Победы. Он отметил важность защиты исторической правды и решительного противодействия попыткам оправдать или забыть преступления нацистов и их пособников. В посланиях Путин выразил ветеранам и труженикам тыла искреннюю благодарность, пожелав им здоровья и долголетия.

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Telegram/ Минобороны России

Полина Никифорова
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