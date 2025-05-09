«Если враг не сдаётся...» Медведев поздравил россиян с 9 Мая, напомнив о наличии у РФ ракет
Медведев поздравил россиян с юбилеем Победы, припугнув врагов России
Замглавы Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Замглавы Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил россиян с праздником Великой Победы. Он напомнил, что в сердце каждого гражданина нашей страны остаются заветы дедов и прадедов, которые громили врага до последнего.
«С Днём Великой Победы! Заветы наших отцов и дедов — в наших сердцах! Мы помним: если враг не сдаётся, его уничтожают. А противник пусть выучит строки, посвящённые РВСН: «После нас тишина, но кому это нужно…», — написал Медведев у себя в телеграм-канале.