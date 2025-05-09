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Регион
9 мая, 09:17

Путин: Россия не забыла уроки Второй мировой войны

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На праздновании 80-летия Победы президент России Владимир Путин заявил, что память о событиях Второй мировой войны остаётся для страны важнейшим ориентиром. Он подчеркнул, что РФ не допустит пересмотра итогов войны и героизации нацизма.

«Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением её событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей», — отметил глава государства.

Путин завершил выступление на Параде Победы словами «Слава народу-победителю»
Путин завершил выступление на Параде Победы словами «Слава народу-победителю»

Напомним, торжественный Парад Победы начался с выступления Владимира Путина, которое длилось 10 минут. После завершения речи президента стартовала пешая колонна участников. Life.ru опубликовал полный текст обращения российского лидера.

Александра Мышляева
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