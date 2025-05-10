Песков заявил о готовности Путина к диалогу с заинтересованными в этом лидерами
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Уровень открытости президента России Владимира Путина к диалогу с любыми иностранными лидерами сопоставим с их собственной степенью готовности к переговорам с ним. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возможные контакты российского лидера с новоизбранным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
«Он открыт для взаимодействия и диалога с любыми лидерами в такой степени, в которой готовы сами лидеры», — сказал представитель Кремля.
Европейские власти, однако, считают, что переговоров с Путиным вообще ни в коем случае нельзя вести. Непонятно, как при таком подходе они собираются решать международные вопросы, если с одними политиками говорить можно, а с другими — нет. Ранее премьер Словакии Фицо раскритиковал главу Евродипломатии Каллас за политику «железного занавеса».