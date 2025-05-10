Песков заявил о готовности Путина к диалогу с заинтересованными в этом лидерами

Уровень открытости президента России Владимира Путина к диалогу с любыми иностранными лидерами сопоставим с их собственной степенью готовности к переговорам с ним. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возможные контакты российского лидера с новоизбранным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Он открыт для взаимодействия и диалога с любыми лидерами в такой степени, в которой готовы сами лидеры», — сказал представитель Кремля.