Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Еврокомиссию за политику «нового железного занавеса». Он подчеркнул, что Братислава не поддерживает такой подход. Своё обращение к главе европейской дипломатии Кае Каллас Фицо опубликовал в соцсети X.

«Я нахожусь в Москве, чтобы почтить память более чем 60 000 солдат Красной Армии, погибших при освобождении Словакии. Я не понимаю, какое отношение эти храбрые люди имеют к текущей международной ситуации», — написал Фицо.