Премьер Словакии Фицо обвинил Каллас в попытке создать «железный занавес»
Роберт Фицо 9 мая в Москве. Обложка © Life.ru
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Еврокомиссию за политику «нового железного занавеса». Он подчеркнул, что Братислава не поддерживает такой подход. Своё обращение к главе европейской дипломатии Кае Каллас Фицо опубликовал в соцсети X.
«Я нахожусь в Москве, чтобы почтить память более чем 60 000 солдат Красной Армии, погибших при освобождении Словакии. Я не понимаю, какое отношение эти храбрые люди имеют к текущей международной ситуации», — написал Фицо.
По мнению премьера, странам нужен конструктивный диалог для поддержания дипломатических отношений. Только такие усилия помогут достичь компромисса по спорным вопросам.
Также Фицо заявил, что Каллас, будучи чиновником Еврокомиссии, не обладает «абсолютно никакими полномочиями критиковать суверенного премьер-министра суверенной страны». До этого эстонские власти и ряд других стран предпринимали активные попытки сорвать визит главы Правительства Словакии в Россию, однако сделать этого не получилось.