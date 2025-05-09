Путин: Россия ценит приезд Фицо в Москву, несмотря на все учинённые сложности

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца. Российский лидер отметил, что Москва ценит приезд политика, несмотря на все учинённые сложности со стороны стран Запада.

«Мы, безусловно, ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Знаю о сложностях, возникших с перелётом в Москву, чинили такие препятствия логистические. Но, тем не менее, вы здесь», — обратился Путин к гостю.

Президент России также поблагодарил Фицо за идею установить в стране памятник маршалу Ивану Коневу и пообещал помощь в этой работе.

Путин провёл встречу с премьером Словакии Робертом Фицо в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Фицо в свою очередь поблагодарил Россию за гостеприимство и за работу во время его визита в столицу РФ. Он также назвал «детской шуткой» действия стран ЕС, которые пытались помешать его приезду на празднование 80-й годовщины Победы.