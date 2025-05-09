Путин заявил Вучичу, что высоко ценит его решение приехать в Москву на 9 Мая

Президент России Владимир Путин поблагодарил сербского лидера Александра Вучича за то, что тот всё-таки приехал в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на оказываемое давление и возникавшие сложности.

«Мы по-настоящему ценим, что в такой значимый день — 80-летие Великой Победы — вы лично присутствуете на торжественных мероприятиях. Знаю, что были попытки отговорить вас, создавались и логистические препятствия. Тем более ценно, что вы всё же с нами», — отметил Путин.