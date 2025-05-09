Путин поговорил с Оливером Стоуном в Кремле
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл краткую беседу с известным голливудским режиссёром Оливером Стоуном в Кремле в завершение праздничных мероприятий, посвящённых 80-летнему юбилею Победы.
Американский кинематографист в этот день посетил парад на главной площади страны, а затем принял участие в президентском приёме по случаю 9 Мая. На выходе гостей российский президент на несколько минут задержался для разговора со Стоуном.
Их предыдущая встреча состоялась менее двух недель назад — 30 апреля во время образовательного марафона «Знание.Первые», где оба выступали в качестве участников.
Напомним, 9 Мая на трибунах Красной площади среди почётных гостей парада в честь 80-летия Победы можно было заметить всемирно известных деятелей культуры. В их числе — культовый режиссёр Эмир Кустурица, а также актёр Стивен Сигал. Присутствовал на мероприятии и обладатель премии «Оскар» Оливер Стоун.